移居東南亞推廣「生機純素飲食」的39歲俄羅斯網紅薩姆索諾娃（Zhanna Samsonova），今年7月下旬傳出死訊，網友盛傳她「死於飢餓」，她的母親推測死因可能與類似霍亂的感染有關。索諾娃生前自稱4年到5年只吃水果、葵花籽芽、水果奶昔及果汁，這種極端的「果素」飲食法再度成為話題焦點。英國《每日郵報》彙整保健資訊顯示，採用果素飲食的人務必提防4大問題，以免搞壞身體。

果素（fruitarianism，另譯果食主義）以生食水果為主，例如蘋果、香蕉、草莓等等，也可搭配蔬菜與種籽。索諾娃近年不僅奉行果素飲食，有時也會斷食好幾天。近年社群媒體出現大量文章與影片頌揚果素飲食法，支持者宣稱有助消化、補水，可改善認知能力甚至增強體力或「排毒」。蘋果（Apple）公司已故前執行長賈伯斯（Steve Jobs）曾採行果素，賈伯斯聲稱這種飲食法激發創造力。水果佔整體飲食比例多少才符合「果素」一直有爭議，大多數引據的「原則」是佔比55%至75%，有些人會補充攝取堅果、種籽、穀物。在傳記電影《賈伯斯》飾演賈伯斯的好萊塢男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）也曾嘗試果素1個月，只是後來進了醫院。《每日郵報》彙整果素飲食法的健康危機如下：

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyveyle beslenmesi sonucu açlıktan hayatını kaybetti pic.twitter.com/pgHqLzkAzN — Bartu Eken (@bartueken7) August 1, 2023

危機一、營養不良：水果營養豐富但終究無法全面提供人體所需。生食水果最初的效果是減重，但攝取熱量長期少於基本所需，人體會分解肌肉組織當作熱量燃燒。果素飲食缺少蛋白質，會影響傷口癒合能力、神經信號傳遞、消化能力。

英國心臟基金會數據顯示，成人平均每公斤體重需要0.75克蛋白質，男、女平均各需55克、要45克蛋白質。美國全國飲食失調協會指出，果素飲食熱量、脂肪攝取量明顯不足，會引起皮膚乾燥、頭髮脆弱、掉髮。營養不良也會導致特定血球數量減少，更可能引發胰腺炎，症狀包括疼痛、噁心嘔吐，有潛在危險。

果素另一個潛在問題是攝取的熱量可能多於身體消耗的熱量。高熱量水果不少，例如每個熱量約320卡的酪梨，熱量比麥當勞吉事堡。2杯分量的葡萄熱量230卡、木瓜每個也有150卡。

果素飲食法近年頗為風行，不少名人均曾嘗試。

危機二、傷牙齒：果素者攝取大量水果，水果富含糖分，美國克利夫蘭診所營養師巴頓（Kate Patton）強調，果素者要當心蛀牙。蘋果可能會像糖果、汽水腐蝕牙齒珍珠色的表面；橘子酸性強，有可能腐蝕琺瑯質。過量攝取糖分也會干擾膠原蛋白生成，讓人少了看起來更年輕的一大利器。

危機三、維生素缺乏症：許多水果富含維生素C、Beta胡蘿蔔素，但果素飲食會導致人體缺乏好幾種營養素。英國艾斯頓大學（Aston University）生物學與生醫學助理教授布朗（James Brown）指出，鐵、鈣、維生素B（包括B12）、維生素D、Omega-3脂肪酸等營養素，果素者攝取量都可能不足。缺少衛生素B會導致骨骼軟化，亦即軟骨症（osteomalacia），也可能害得身體無法產生足夠紅血球而引發貧血。註冊營養師狄法齊歐（Lisa DeFazio）則說，缺少上述營養素會引起貧血、疲勞、免疫系統衰弱。

危機四、便祕腹瀉：均衡飲食少不了纖維質，英國國民保健署（NHS）指出，攝取足夠的纖維質有助於預防便祕與腸道憩室炎。水果富含水溶性纖維，可在體內消化並於結腸分解，但水溶性纖維過多會引起腹瀉。纖維質攝取超量也會引發脹氣、抽筋。高纖維飲食應搭配攝取足夠的液體，因為纖維質會吸收水分，每天建議喝水6到8大杯。