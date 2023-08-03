法新社報導，根據總部位於華盛頓的「自由倡議」組織（Freedom Initiative）沙國負責人阿勞德（Abdullah Alaoudh），這5名被拘留人7月31日在沙烏地阿拉伯首都利雅德的特別刑事法庭（Specialised Criminal Court）曾短暫露面。

特別刑事法庭在2008年為審理恐怖主義案件成立。

阿勞德表示，一名法官唸出這5人的名字，但未透露他們是否被控任何罪行，也沒有訂定下一次出庭的日期。

「自由倡議」譴責了這項行徑，表示這是「將一項私人商業糾紛變成不公正拘留的依據」，等同於沙國司法機關「嚴重濫用權力」。

沙國官員並未對關於這起案件的問題做出回應。

這5名被拘留者是15歲美國公民阿爾多薩里（Rakan Nader Aldossari）的親屬，他的家族代表他在2020年6月對前王儲納衣夫（Mohammed bin Nayef）提起訴訟。

阿爾多薩里的父親、沙國商人納德（Nader Turki Aldossari）在訴訟中指控，納衣夫和其他沙國實體未能履行一項與加勒比海島國聖露西亞（Saint Lucia）煉油廠計畫有關的長達數十年合約。

這項訴訟後來被修改，將王儲穆罕默德．沙爾曼納入其中，稱他將納衣夫軟禁並沒收他的資產，因而阻止納衣夫履行合約義務。

儘管美國法院已駁回這項訴訟，但根據「自由倡議」、「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now）、和人權組織ALQST上週發表的聲明，沙國當局仍在今年稍早拘留了阿爾多薩里的親屬，這顯然是一種「報復」行為。

聲明中表示：「這3個組織呼籲拜登政府要求釋放阿爾多薩里的家族成員，並結束對他們的迫害。」

美國國務院拒絕對此案詳情發表意見。