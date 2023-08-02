美國知名饒舌歌手麗珠(Lizzo)，昔獲得多次葛萊美獎肯定，更被《時代雜誌》評為「年度娛樂人物」，人氣以及實力備受肯定。豈料，她近日遭到3名前舞者指控諸如性騷擾、強迫舞者看成人表演並撫摸赤裸的表演者，還嘲諷舞者的外型、體重等。

綜合《CNN》、《NBC News》等外媒報導，曾在麗珠團隊擔任過舞者的3名成員，聲稱他們在麗珠巡演期間，遭受到充滿敵意的工作環境以及性騷擾情況。據其得到的訴狀資料顯示，麗珠被指控在舞者不知情的情況下，帶他們到荷蘭阿姆斯特丹的一間酒吧內，並強迫其中一位舞者觸碰脫衣的女性表演者胸部，更要求使用其道具「模擬性愛動作」，即便過程中，舞者多次表示拒絕，但卻遭到她及其他人員的訕笑，而舞者也擔心「被報復」，僅能順從她們給出的指令。

此外，麗珠也被指控歧視其他舞者，不只對體重發表評論，稱其不夠投入工作，舞者更需「解釋自己的體重增加的原因，並透露有關她生活的私密細節，才能保住工作。」另外，某次麗珠質疑員工表演前飲酒，其中一位舞者出面反駁，當時麗珠以嘲弄性的語氣回覆，而該名舞者則在5天後就以「預算縮減」為由遭到開除，且沒有其他人被一同解雇。

事實上，麗珠及另一位遭控告的人士截至目前皆未有正面回應，但由於她過往的形象多展現出「友愛互助」、「接受各種身形」等正能量內容，因此相關消息曝光後，讓不少歌迷們湧入其社群留言：「在所有名人中，你是我最不希望發生性騷擾醜聞的人」、「你對身體形像如此直言不諱，還發布了很多貼文，卻有消息稱你對你的員工進行了性騷擾，並在身體上羞辱了他們，這真是太噁心了。」

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