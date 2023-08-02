中央氣象局針對今年第六號颱風「卡努」發布海、陸上颱風警報，並於今（2日）晚間宣布，基隆市、台北市、新北市明（3）日停班課，新北捷運針對停班課，營運班距將有所調整，包括淡海及安坑等輕軌系統，將採假日時刻表方式營運，而環狀線將採「班距15分鐘」方式營運，請有搭車需求旅客，特別留意搭車時間。

新北捷運公司表示，因應颱風除了延長班距之外，遇強勁風力也有可能降速或暫停營運，包括淡海及安坑的輕軌系統，當遇瞬間風力強度達8級時，列車將降速為30km／h，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將依照標準作業程序暫停營運。

新北捷運公司指出，而環狀線中運量系統，若遇瞬間風力強度達8級，或10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為30km／h，第1次到站暫停2分鐘，若持續風力仍未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運。

新北捷運公司也提醒用車民眾，若遇風雨出門時需注意自身安全，若於搭乘過程中遇風雨因素導致列車降速或暫停營運，請遵從司機員或站務人員引導避險，以策安全，相關即時營運資訊民眾可上新北捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw）或新北捷運粉絲專頁查詢。