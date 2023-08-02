卡努颱風來襲，北北基宣布3日停班停課，但原預定共同決定的桃園卻脫鉤，宣布正常上班上課，讓不少桃園人崩潰不已。媒體人黃揚明指出，這是台北市繼2021年9月12日（璨樹颱風）後，暌違1年10個月又20天再次放颱風假。北市再前一次的颱風假，則是在2019年9月30日（米塔颱風），直呼請雙北地區民眾珍惜近年平均等2年才會放1次、得來不易的颱風假。網友喊「說好好的北北基桃呢」、「北市民好感恩！這票很值得！」

「雙北、基隆、宜蘭已宣布明天停班停課1天（桃園沒有喔！）」黃揚明今(2日)在臉書發文表示，這是台北市繼2021年9月12日（璨樹颱風）後，暌違1年10個月又20天再次放颱風假。北市再前一次的颱風假，則是在2019年9月30日（米塔颱風）。請雙北地區民眾珍惜近年平均要等2年才會放1次、得來不易的颱風假。他並打趣問：明天KTV、電影院、百貨公司會爆滿嗎？

網友表示「說好好的北北基桃呢」、「北市民的我，好感恩放假，好難得，這票很值得！純粹想放假的我」、「可惡！竟然漏了桃園市！」、「肯定滿街都是人，也是促進經濟的一種方式」、「說好的共同生活圈呢」、「北北基宜都是國民黨執政，下班遇到下大雨，側翼保證想盡辦法出來罵，何不做一個聰明的縣市長呢？」