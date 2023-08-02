【成都世大運】羽球混合團體戰！直落3擊敗馬 挺進金牌戰（愛爾達電視提供）

2日成都世大運羽球混合團體金牌戰，中華隊和大陸隊5點賽事打好打滿，一直在後面追趕的總比分的中華隊，關鍵第5點女雙李佳馨／鄧淳薰在第4個金牌點終於搶下比賽勝利，21比12、27比25擊退大陸李汶妹／劉玄炫，中華隊總比分3比2蟬聯世大運混團金牌。

李佳馨／鄧淳薰世界排名第20，李汶妹／劉玄炫世界排名第14，這次世大運也是雙方首次交手，由於雙方世界排名相差不多、勢均力敵，就看球員臨場發揮，面對場邊觀眾一面倒為大陸隊加油，李佳馨／鄧淳薰成為彼此後盾努力打下分數，加上劉玄炫失誤偏多，首局中華隊21比12先馳得點。

第2局李佳馨／鄧淳薰延續氣勢11比7領先進入技術暫停休息，回到場上大陸隊減少失誤，數度追到剩1分差，並靠著一波連續得分超前比數，這時雙方球員都靠鬥志堅持，中華隊也再度追上分數並爭取到金牌點，錯過了3個金牌點後，李佳馨／鄧淳薰出現第4個金牌點，雙方多拍來回後李佳馨把握李汶妹失去中心倒地強攻，終於鎖定勝利。