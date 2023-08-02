蔣萬安臉書則是一片祥和之氣，網友大讚最帥市長。(圖／蔣萬安臉書)

卡努颱風暴風圈掃過北部，北北基、宜蘭宣布3日停班停課，而原先稱會與北北基同步的桃園考量氣象局預估風雨未達標，宣布正常上班上課，引起民怨，市長張善政臉書被灌爆，與台北市長蔣萬安被狂讚呈現兩樣情，市民更留言喊話「你10點還有一次機會」。

氣象預報顯示，北北基3縣市都達到停班停課標準，桃園則成為北北基桃決策平台唯一未達標準的縣市，對於停班停課是否脫鉤？桃園市長張善政早上表示：「原則上還是跟基北北同步作業，對市民朋友比較方便」，但晚間8點結果讓桃園人崩潰。

張善政臉書因此遭到大批網友灌爆，按怒人數超過1萬人，僅有2千多人按讚，市民怒吼：「就你最特別」、「蔣萬安最帥，你最善變」、「原則跑去哪了」、「龜山人表示崩潰」、「你再仔細想想，10點再給你一次機會」、「市長，10點還有一次機會，別浪費了」。

但也有其他網友開酸：「好了啦桃園人，早點睡明天還要上班」、「風雨就未達標能怎樣」、「想放假想瘋了」、「不會自己請特休哦」。