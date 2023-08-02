游、陳男子與陳姓友人酒後起衝突，過程除毆打對方，還持獵槍對空鳴槍。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林鄉23歲陳姓男子日前酒醉路倒，經送醫救治竟發現其顱內出血，傷重不治，新城警方認為死因不單純，調查發現陳生前與陳姓、游姓2名友人飲酒，因口角發生肢體衝突，過程中還有人持獵槍對空開槍，全案依殺人罪、傷害致死等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，游男聲押獲准，陳具保10萬。

陳男上月29日凌晨2時許，被人發現倒在秀林鄉富世村某民宅前，警消獲報趕抵現場，發現陳頭部有明顯外傷，且失去意識，趕緊送往慈濟醫院救治，卻發現其顱內出血，傷勢嚴重，最後不幸在8月1日凌晨2時宣告不治。

新城警分局局長吳思翰表示，陳男看似酒醉路倒，但警方懷疑案情不單純，組成專案小組展開調查，經調閱監視器、訪查被害人親友及附近目擊民眾，得知陳男案發前，跟朋友在崇德村一帶飲酒，過程中與28歲游姓、31歲陳姓男子發生口角，進而引發肢體衝突，游男更一度持獵槍對空鳴槍。

據悉，陳男在衝突過程受傷後，由附近鄰居攙扶回家，但游與陳怒氣未消，再度上前把人拉到路邊毆打，發現對方失去意識後，趕緊遺棄路旁逃離現場。

經新城警方報請花蓮地檢署指揮偵辦，今天凌晨0時30分許，持檢察官簽發拘票，拘提游及陳兩人到案說明，警詢後，依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地檢署表示，檢方今天上午9時相驗死者遺體，下午5時30分召開偵查庭訊，諭知游男聲押禁見、陳男具保10萬元，涉犯罪名為殺人罪、傷害致死罪，經花蓮地院稍早召開羈押庭，最後裁定游羈押禁見。

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