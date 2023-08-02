2024總統大選最新民調出爐，根據《ETtoday》於7月28至30日進行民調的結果顯示，三腳督情況下，民進黨賴清德支持度35.6%、民眾黨柯文哲28.8%、國民黨侯友宜24.3%。對此，前立委郭正亮2日就表示，「我是覺得目前的結構，侯友宜文宣造勢造不起來，但他有政黨的基本盤；柯文哲是沒有組織盤，但他文宣比較厲害，所以4、3、3這個結構就會確定」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「柯文哲60歲以上支持度非常非常低，這是柯文哲要注意的，因為50歲以上的投票率特別高，60歲以上更高，而且他們多半對政黨的認同比較深」，郭正亮指出，「因為柯文哲就是一個新的政黨，這部分會比較吃虧，因為年紀大的人投票大部分都是一種慣性，因為他投票經驗很多，所以他對新的政黨他不一定會認真注意，除非你這個人就是非常特殊」。

郭正亮坦言，「可是柯文哲他代表是一個新的政黨，而且他明白自己都是40歲以下為主，所以他有很多活動事實上，都偏向40歲以下，這樣就進一步造成跟年紀大的人沒有接觸」，郭正亮也說，「我覺得這個也跟他沒有區域候選人有關，所以人家更不容易看到你，如果有區域候選人在各地，讓人家知道說為什麼有這個政黨的必要，坦白講能夠接觸民眾黨的人真的很少，這個是他的問題」。

最後郭正亮也斷言，「我是覺得目前的結構，侯友宜文宣造勢造不起來，但他有政黨的基本盤；柯文哲是沒有組織盤，但他文宣比較厲害，所以4、3、3這個結構就會確定」。