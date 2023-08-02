人力資源管理機構ADP 2日公布，7月美國民間就業人數增加32.4萬人，低於6月下修後的增加45.5萬人，其中以休閒觀光部門表現最佳。7月勞工年薪年增6.2％，雖高於長期平均值，但增幅卻是2021年11月以來最低。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「美國經濟表現超乎預期，穩健的勞動市場持續支持家庭支出。我們持續看到薪資增幅放緩，但就業機會流失有限。」
素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國7月民間就業人數增加32.4萬人，遠高於市場預期的17.5萬人，顯示美國勞動市場持續強勁。
人力資源管理機構ADP 2日公布，7月美國民間就業人數增加32.4萬人，低於6月下修後的增加45.5萬人，其中以休閒觀光部門表現最佳。7月勞工年薪年增6.2％，雖高於長期平均值，但增幅卻是2021年11月以來最低。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「美國經濟表現超乎預期，穩健的勞動市場持續支持家庭支出。我們持續看到薪資增幅放緩，但就業機會流失有限。」
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