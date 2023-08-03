菲律賓拓展局（Philippine Reclamation Authority）告訴法新社，中國交通建設公司旗下子公司承包美國大使館和菲律賓海軍總部前、面積約318公頃水域的填海造陸工程。中國交通建設公司2020年遭華府列入黑名單。

美國大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國大使館已向菲律賓提出數項疑慮，包括這項計畫可能對環境帶來不可逆的長期負面衝擊。

「我們也關切這項計畫與被美國商務部列入實體清單的中國交通建設公司有關聯，中國交通建設公司涉及協助中國軍方在南海建設人工島和軍事化。」

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，還破壞數以千計公頃的珊瑚礁在南沙群島填海造陸興建新的人工島，以強化中國對南海的權利聲索。

環保團體長久以來示警，馬尼拉灣填海工程將導致人口1300萬的馬尼拉都會區發生洪災的情況惡化。

馬尼拉拓展局的助理總經理利特羅（Joseph Literal）表示，這項金額6億2400萬美元、為期4年的計畫是馬拉市政府和開發商Waterfront Manila Premier Development Inc. （WMPDI）合資經營，發包給中國交通建設公司旗下子公司。

利特羅表示，政府發給包商建築許可的條件是必須提供菲律賓海軍一條200公尺的通道。

法新社未能聯繫上WMPDI代表；中國駐馬尼拉大使館對法新社尋求評論也未置評。

菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Antonia Yulo-Loyzaga）表示，他方也對這項計畫提出關切，環境部將進行這項填海計畫的累積性影響評估。

2020年，時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）領導的政府表示，菲國不會跟進美國將涉及在爭議水域填海造陸的中國企業列入黑名單。