吳克群人氣夯，商演、活動邀約不斷。（滾石唱片提供）

吳克群和劉畊宏一起跳操。（滾石唱片提供）

吳克群即將發行新專輯。（滾石唱片提供）

吳克群為新專輯計畫展開預熱，首波先行曲及MV〈時光機〉輕快洗腦，吳克群不僅邀請近百位藝人朋友合拍舞蹈挑戰，更將〈時光機〉打造成全民健身歌曲，日前和劉畊宏一起開直播跳操，影片在網路瘋傳創造逾5000萬次的曝光流量，新穎有趣的打歌方式欲「挑戰世界紀錄」，也在網路引起熱烈討論。

與劉畊宏跳操的直播影片裡，只見吳克群被「教練」盯到無暇顧及形象，不僅大汗淋漓跳到一身濕，還出現同手同腳畫面，劉畊宏稱跳操可以改善「手腦協調」，而兩人原本相約跳操後還要去打夜間籃球，吳克群跳到最後卻差點喘不過氣，劉畊宏也笑問累癱的吳克群：「這樣跳操來打歌的感覺是不是很特別，很開心對不對？」吳克群回應：「真的是蠻開心的，而且要所有人一起跳，就會產生一種很奇怪的氛圍，這種氛圍能讓人疲憊的身體瞬間又充滿能量」，直稱都是「多巴胺」、「腦內啡」的效果。吳克群也分享：「和劉畊宏原本只是籃球場上的球友，現在因為打歌，還成了我的健身教練！」

吳克群為宣傳歌曲，邀請了近百位明星藝人、網紅達人一起拍攝〈時光機〉的舞蹈挑戰，影片陸續釋出不斷出現驚喜合作，其中吳克群還找上嘻哈團體頑童MJ116拍攝，只見頑童正準備要開跳，下一秒瘦子立刻伸手擋住鏡頭說「不可能」，聲稱有「饒舌包袱」，意外反轉的劇情笑翻眾人，也中斷了一系列的洗腦舞蹈影片，網友紛紛留言：「原本還很期待的」、「我還想看你們一起跳」、「瘋狂重播，太好笑了！」吳克群大舉動用所有人脈打歌，也回應歌迷：「歡迎敲碗合作對象，你想看我就去邀！」欲創造「半個娛樂圈都在跳時光機」的魔幻現象，更有網友稱：「如果打歌的號召力能列為金氏世界紀錄，吳克群當之無愧挑戰成功！」