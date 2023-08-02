被譽為「能源聖杯」的超導體，7月底開始在全球投資界掀起風暴。超導概念股異軍突起，激勵美國超導公司（American Superconductor，AMSC）1日美股盤前飆漲130%，收盤仍有60%漲幅，2日盤前續漲逾4%。

面對這波突如其來的兇猛漲勢，美國超導公司或許大感不解，因為這家公司根本沒有擁有新的超導體。據The Motely Fool報導，美國超導現在其實是一檔國防股，因為這家電力設備業者曾形容自家不只是電網承包業者，而且還受聘於美國國防部。

不過美國超導公司的名稱顯然讓投資人有所誤解，因此吸引瘋狂買盤，帶動該公司1日成交量暴增至平日交易量的43倍，收在美股16.13美元。

但媒體大肆報導之後，顯然讓不少投資人清醒過來，2日美股一開盤，美國超導的股價大幅跳空下跌，跌幅深達19%，幾乎失守13美元。

南韓研究團隊上周聲稱成功找到名為LK-99的室溫常壓超導體，引發全球關注。美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）也證實LK-99結構理論可行，進一步造成投資市場瘋狂追捧。依《天下雜誌》報導，超導體是一種能在完全無阻力下傳遞電流的材料；以核磁共振檢查為例，被檢查者就是躺在一個由超導線製成的大型電磁體內。超導體因零阻力，可在不過熱或耗費大量能源情況下，創造超強磁場。另依《數位時代》報導，使用超導材料，能大大減少損耗。

室溫超導的實現將深刻變革目前的能源體系、訊息處理與傳輸體系，並在醫療檢測、高速交通乃至可控核融合等諸多領域帶來進步。室溫超導材料得到應用後，發電、輸電、儲能等全行業都將被改寫。

不過天風國際證券分析師郭明錤指出，常溫常壓超導體商業化的時程沒有任何能見度，可是未來一旦能夠順利商業化，將對計算器和消費電子領域的產品設計有顛覆性的影響。