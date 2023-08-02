UberEats發出公告，2日晚間11點半起暫停北北基外送服務。

卡努颱風持續西進，北北基與宜蘭2日晚間8點宣布明天(3日)停班停課，多個公立機關也紛紛宣布停止營業。對此UberEats稍早公告，將於今晚11點半起停止外送服務。

UberEats稍早在APP上公告，表示因應卡努颱風停班停課公告，將於2日23:30起暫停區域性外送服務，等到公告解除後會盡速恢復服務。

事實上，台北市的《外送平台業者管理自治條例》就指出，外送業如UberEats或Foodpanda應依照停班通知暫停營運，若要求旗下員工在颱風天出勤，將會開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰。