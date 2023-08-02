高雄一名女病患阿珠（化名）為證明自己不是小三，在高市某醫院病房內公開澄清，指名道姓指阿泰（化名）的妻子是小三，卻不知道阿泰已再婚，氣到現任妻子依依（化名）報警提告；法官依犯誹謗罪，判處阿珠（化名）拘役10日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，阿珠（化名）去年7月29日下午1時50分許，在高雄某醫院2樓病房，當場發表「各位同學我不是阿泰（化名）的小三，他的小三現在在班上，現在是他的老婆」等言論，指摘阿泰妻子依依（化名）介入他人婚姻，氣到依依報警提告。

阿珠到案後坦承有說過「各位同學我不是阿泰的小三」之言論，但矢口否認毀謗之犯行，辯稱沒有說「阿泰的小三現在是他的老婆」、「他的小三現在在班上」這些話，也沒有講是誰或誰的老婆，不知道對方已再婚。

而阿珠的辯護人則辯護稱，阿珠當時主觀上認定阿泰的太太還是前妻，所以沒有誹謗依依犯意存在。

法官調查，依依結婚後，曾對病友發放喜糖，告知與阿泰結婚，經勘驗證人證述及雙方對話內容錄音檔案後，法官認為阿珠顯然已知悉阿泰當時之老婆為依依，因此不採信其說詞。

法官審酌阿珠不思以理性方式處理糾紛，僅因自身受質疑，為求清白，即任意指述足以毀損依依名譽之事，顯乏尊重他人之法治觀念，誠屬不該，且犯後矢口否認犯行，供詞反覆，矯詞以辯，迄今猶未與依依達成和解或賠償所受損害，亦未獲得原諒，毫無悔意，犯後態度不佳；法官依犯誹謗罪，判處阿珠（化名）拘役10日，得易科罰金，可上訴。