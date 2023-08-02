俄羅斯官媒，援引中國大陸海關的統計數據後估算，在實施鍺和鎵限制出口後，大概會導致這些金屬的全球供應量減少約56噸。這也是中國大陸去年8月至12月期間向全球市場出口的金屬數量，實際貿易金額並不多，不過對於科技產業來說，卻是無法取代的關鍵原料。

據《俄新社》（RIA Novosti）2日報導，中國大陸稱為了保護國家安全，自8月1日起開始對鍺和鎵實施出口管制。中國大陸商務部發言人束珏婷說，出口管制並不等同於出口禁令，只要遵守中國政府制定的相關規則，相關商品的出口和運送仍然是允許的。

Starting August 1st special licenses are needed to buy the gallium and germanium from China pic.twitter.com/97MeJwLGjd — Johannes Maria (@luo_yuehan) August 2, 2023

根據海關數據，2022年8月至12月期間，中國出口了21.7噸未加工和加工的鎵，總價值為2540萬美元（約新台幣8億元），以及34.1噸鎵，總價值為1530萬美元（約新台幣4.8億元）。整個去年，中國共向全球市場出售了138.1噸這2種金屬。

今年上半年，從中國大陸向全球市場的這2種稀有金屬供應總體上略微增加：出口了67噸，價值3480萬美元（約新台幣11億元），相比之下去年同期為65噸，價值3520萬美元（約新台幣11.1億元）。其中鍺的供應增加了75％，達到近28噸，而鎵的供應則下降了20％，僅約為39噸。

鎵和鎵在高科技產品的生產中得到廣泛應用。例如，鎵是半導體中的關鍵材料。同時，鎵用於製造太陽能電池板，無線通信設備和光學系統，例如軍用夜視鏡等。