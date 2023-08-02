李宓任「秘密基地x劇光燈西門旗艦店」CEO。（秘密基地x劇光燈提供）

李宓為記者會與黃豪平聯手演出情境劇。（秘密基地x劇光燈提供）

李宓6月才產下小女兒紫萱，產後兩個月就火速露面，今（2日）出席「秘密基地x劇光燈 西門旗艦店」桌遊店開幕活動，事業心很重的她，透露剖腹產後5天開工拍宣傳片，更放話半年後要再拚第四寶，表示還想生一個女兒。

李宓產後兩個月就瘦身成功，恢復之前身材，而且看起來紅潤纖細，氣色極佳。她今出席桌遊店的開幕活動，她投資八位數打造旗艦館1到5樓，被問到店面是買的嗎？她笑說：「是租的啦，如果用買的，可是尾數要再多一個零。」好友黃豪平站台，兩人在包廂聯手演出情境劇，李宓還改編鄧麗君經典《但願人長久》歌詞，現場清唱一段，盡顯劇本殺精神！

育有兩子一女的她，雙胞胎兒子與女兒只差了1歲半，她想把握時光，接續展開做人大計，希望透過人工受孕方式，明年可以生個龍寶寶，「而且希望再生一個女兒，因為我是獨生女，從小就希望有個妹妹。」她笑說老公阿Q雖然同意，但最近老公負責照顧3個孩子，忙得不可開交，偶爾還要幫忙打理桌遊店，「他最近太崩潰了，可能考慮先不生。未來我們將找保母協助育兒。」