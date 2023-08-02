韓星李俊昊為adidas Originals舉辦的《adidas Originals CLUB三葉草復古原創派對》，於2日抵台，不過由於台北市政府宣布明（3）日停止上班上課，因此主辦單位宣布原訂明天李俊昊將出席的《MEGA SAMBA空降信義香堤 復古街頭足球場》取消，而《adidas Originals CLUB三葉草復古原創派對》則延後至8月4日(五)上午舉行，李俊昊將現身adidas信義品牌概念店。