民進黨近期因前客家事務部主任蔣絜安、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安再陷學倫風波，國民黨立委賴士葆在臉書以「抄襲之人」、「造假者」形容潘孟安等人，並指民進黨只有半套學倫規範，潘孟安採取前新竹市長林智堅處理論文抄襲模式，就是堅決不認錯，直言民進黨的學倫案「潘孟安不會是最後一個，將來還會有更多未爆彈」。

賴士葆說，過去一年，民進黨遭遇黑金掛鉤和學倫抄襲問題的亂流逆襲，黨主席兼總統參選人賴清德信誓旦旦誓言改革，不到半年，信賴基礎已然崩壞。詐騙案更加猖狂屢創新高，日前通過的《外役監條例》沒有修的更嚴，只有更鬆，居然把吸毒和持有毒品犯都放過，得申請外役監，讓輿論譁然。

賴士葆表示，民進黨部訂定的學倫條款只規範擬參選的一小撮人，其餘全部不碰觸、不處理，所以才會一日一出包的窘境。日昨前立委蔣絜安論文抄襲，學位被撤，辭掉民進黨客家事務部主任，接著爆出賴清德競選辦公室總幹事潘孟安高師大碩士論文抄襲的醜聞，民進黨的半套學倫規範，潘孟安不會是最後一個，將來還會有更多未爆彈。

賴士葆指出，潘孟安現在擔任賴清德競辦總幹事，不能替賴清德加分，至少不要替賴清德減分。當初鄭文燦台大國發所的論文爆出3成抄襲，被台大撤銷學位，鄭文燦道歉，尊重學倫會的審定結果。潘孟安高師大的論文高達5成4的相似度，連錯字都複製貼上，還大言不慚地發表聲明說論文具有原創性，無抄襲疑慮。

賴士葆強調，林智堅處理論文抄襲模式，就是堅決不認錯，再加上與指導教授像一丘之貉稱冤案，要為自己站清白，包括力挺的蔡英文總統等全都賠上公信力，把自己推向站在台灣的人的對立面。潘孟安採取林智堅處理論文抄襲的模式，最讓國人匪夷所思的事情是高師大的教授彷彿陳明通第二，力挺潘孟安到底，說他的論文只是瑕疵，無涉抄襲只是論文引註不清，並無涉及學倫抄襲，只要兩個月內更正所有瑕疵，用瑕疵來遮掩可受公評的過犯，未免賭太大了。