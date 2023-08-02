頭城鎮立游泳池重新開幕後，挨批泳客要簽切結書和救生員不足等問題，遂鎮公所上個月21日宣布無限期休園；今（2日）頭城鎮民代表會主席楊碧村率多民代表、里長們至鎮公所，表示全力支持公所的施政以維護民眾權益；鎮長蔡文益說，對於泳池公共安全，公所一定全力以赴並宣布8月8日重新開放游泳池。

頭城游泳池關閉兩年後，經公所整修於今年7月1日重新開幕，全園免收費，卻出現救生員不足及泳客被要求簽切結書「若於園區內導致意外傷害，願自行負責」等爭議。縣府上月21日稽查，確認有3名救生員在場，符合規定；但公所「感到受傷」，宣布無限期休園。

楊碧村說，公所很用心經營游泳池但能力有限，為了鎮民福祉入園免收費，但人變多就出現管理上的問題，因此產生許多聲音；他表示，要公所迅速開放，也需要民眾的配合與支持，並強調切結書只是嚇阻作用，無其他用意，初衷全是為了小孩的安全，呼籲有帶小孩的家長一定要陪同，以免發生危險。

蔡文益表示，聽到鎮民的心聲，公所願意檢討調整並取消切結書，但為保護泳客安全，入園採實名制，如不小心發生狀況才找得到人；另人力方面，公所每天派7、8個同仁駐守泳池，救生員也足夠，若還有人有其他想法，都予以尊重，公所必全力以赴，把公共安全做好。