浙江現代數字金融科技研究院理事長周子衡在《第一財經》撰文表示，全球至少有121個國家開始推進去美元化，大規模拋售美國國債，並將黃金作為其替代資產的一部分。國際信評機構惠譽1日將美國的長期外幣債務評級由最高的AAA下調至AA+，以反映未來三年美國財政料將惡化，消息一出美元美股齊挫。媒體人謝寒冰2日在《新聞大白話》節目強調，連盟友對美國信心都下降，拜登現在只剩一招抗中保美，想連任挑戰很大。

「美國自己的問題，現在蠻難解決的。」謝寒冰表示，因為你一直指責或希望中國大陸去買美債、不要拋售美債，結果你自己所有的盟友都不支持你？英國、日本全部都在拋，那還有什麼好講的？表示你的盟友對你的信任度都降低了！

謝寒冰提到，現在匯率也降低了評等，本來早就要降低了，撐了很久，已經給足你面子，是你給大家的前景太糟糕了，人家才不得不把你降等。對美國來講，經濟，現在大家對他信心開始下降，軍事力量開始下降，幾乎所有，美國各方面的指標，都開始呈現一個下降的趨勢。

「那拜登這樣子，請問一下，如果你是美國領導人，你到底要怎麼連任？」謝寒冰直言，這對他來講會是一個非常大的挑戰。現在對他來講好像只有一招，每次遇到事情的時候，就只有打「抗中保美」這一招，但這一招能萬用到如此靈通嗎？不要忘記共和黨跟你一樣也在「抗中保美」！