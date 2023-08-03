俄羅斯著名調查記者薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）被控叛國罪遭判處22年有期徒刑，最高法院今天駁回了他的上訴。

法新社報導，33歲的薩夫羅諾夫遭指將俄國軍事情報洩漏給捷克軍情單位和一名俄裔德國籍政治學家，但他否認這些指控。

俄國新聞機構報導，這場上訴庭為不公開進行，記者只受邀聽取法院判決，而他的刑期並未變更。

薩夫羅諾夫遭判重刑受到人權組織和他前同事的批評，認為他是因報導俄國軍隊的尷尬消息而成為攻擊目標。

#FPWorld: A former Russian defence reporter called #IvanSafronov lost his final appeal on Wednesday at the Supreme Court in #Moscow. The journalist had appealed against a 22-year jail sentence after being charged with treason.https://t.co/49Qg4t8Hu3 — Firstpost (@firstpost) August 2, 2023

他曾擔任俄國「工商日報」（Kommersant）的特約記者，撰寫關於俄國國防合約和武器交付情況的報導。

由於受到管理層越來越大的壓力，他於2019年離開「工商日報」，並在2020年被捕前，短暫於俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）擔任顧問。

自從俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，莫斯科當局逐漸加大對獨立新聞媒體的打擊力度。

數十名記者離開了俄國，報導如烏克蘭衝突或俄國軍方等敏感議題也變得越來越困難。