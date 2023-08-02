泰國央行再升息1碼 符合市場預期 22:442023/08/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國央行2日宣布將利率調升1碼至2.25％的九年新高，以壓制居高不下的通膨，此為連續第七次升息並符合分析師預期。泰國央行表示，調高利率政策有助於泰國因應全球經濟不確定升高風險並促進長期金融穩定。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際金融》泰國央行再升息1碼 連7升 美7月民間就業增加32.4萬人 高於市場預期 土城「世界花園」低總價高規格 符合首購3原則成關注焦點 #泰國央行 #符合 #再升息 #市場預期 #利率調升 也許您會感興趣 推薦閱讀 動質處推新生兒祝福金 符合資格客戶可多領3000元 18:552023/08/02 生活 憂通膨死灰復燃 央行理監事會議：必要時9月可再升息 18:212023/07/27 財經 特定地區第2戶房貸限令 央行全體理事支持加碼管制 18:152023/07/27 財經 《國際金融》澳洲央行連2月按兵不動 警告可能再升息 12:582023/08/01 財經 美股全面走揚 台股早盤開高百點 10:242023/07/31 財經 《半導體》日月光法說前 外資這樣看 11:282023/07/27 財經 旅遊業帶動經濟 泰國央行估今年經濟成長至3.6％ 22:142023/07/31 財經 美升息底定 台股早盤開高 10:242023/07/27 財經 《美股》消息面：聯準會升息1碼 看經濟好轉；再升息？鮑爾賣關子 09:582023/07/27 財經 台股AI族群慘遭血洗！後市真的沒救了？專家爆驚人真相 06:002023/08/01 財經 1分鐘讀財經》美2大巨頭玩AI變錢坑？錢都被輝達賺走 08:322023/07/27 財經 亮麗財報加持 金融債前景佳 11:262023/07/31 財經 聯準會升1碼 富達：緊縮不確定性 維持謹慎投資 建議加碼政府債 12:052023/07/27 財經 《塑膠股》PVC谷底過搏翻身 華夏樂漲 12:382023/08/02 財經 《台北股市》FED升息無懸念 緯創出關罩AI？9月舵主換它當 08:482023/07/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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