日前中國大陸山西省中北大學發布兵推結果宣稱，解放軍只需24枚飛彈就能擊沉美軍福特號航艦打擊群。對此，前海軍艦長呂禮詩2日就表示，「這是我第一次在節目中講，中國大陸的想定就是如此，他並不是要擊沉航空母艦，是要癱瘓你的航空母艦，讓你的艦載機無法進行起降作業」，引發討論。

呂禮詩2日在網路節目《豈有此呂》中表示，「中國大陸現在研發各型的飛彈，常常都講貫穿航空母艦，其實解放軍不是這麼想的，因為美國當初加入第二次世界大戰，是因為珍珠港事件，珍珠港事件美軍死了不到4000人，他們全國上下要求要對日本宣戰，現在一艘航空母艦上有五千多人啊，打穿這樣的事情，中國大陸就要仔細想想後座力是什麼？」

呂禮詩更提到，「但中國大陸有沒有反制之道？他可以打延時的集束彈藥，什麼叫延時的集束彈藥？就是他打上去之後，在你的飛行甲板上沒有爆，但你一碰就爆，那你的艦載機，就沒辦法起飛跟降落，航母就變成一個大型廢棄物」。呂理師最後也強調，「這是我第一次在節目中講，第一個中國大陸的想定就是如此，他並不是要擊沉航空母艦，是要癱瘓你的航空母艦，讓你的艦載機無法進行起降作業」。