台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛的5年婚姻於2021年正式宣告終結，誰料日前兩人風波再起，江宏傑大動作赴日召開國際記者會，喊話女方能尊重台灣及日本的司法。消息曝光後，在多地社群上引發討論，福原愛昔與橫濱男的互動也再度被挖出，而今其鄰居更曝光福原愛的最新行蹤。

據日媒《週刊文春》報導，福原愛在過往曾被拍到與一名俗稱「橫濱大谷翔平」的男子互動甚密的畫面，且該名男子已婚，進而引發「第三者」傳聞，而此番風波重創福原愛的形象，更登上日媒「身價掉最嚴重的女藝人」榜首。

此外，雖然福原愛爆出「第三者」傳聞後，否認有不倫戀，並稱兩人是各自離婚後才有交集，但「橫濱男」妻子事後也出面控訴，除了透露發現福原愛寫給男方的情書外，更揭露此情書是兩人離婚的導火線，且女方還痛斥：「福原愛以自己的影響力不斷說謊！」，駁斥福原愛的說法，且在合解時，福原愛卻說：「不要找律師，我們之間解決吧。」也僅願意提供100萬元日幣（約22.5萬元新台幣）的和解費用。事實上，A先生離婚後便被日媒拍到在同一個包廂觀看足球賽約會，且回到同一住處，疑似已經同居中。

據了解，福原愛傳出已搬離3億日圓(約新台幣6600萬元)豪宅，而搬進新的愛巢與橫濱男同居，對此，房仲業者透露，新家的格局是4房1客廳1飯廳1廚房還附16坪露台，要價1.5億日圓(約新台幣3300萬元)。另外，傳出有鄰居透露自從記者會前後，都沒看過福原愛，而她本人也沒有接電話、回應媒體訊息。