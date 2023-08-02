大聯盟季中交易截止，美西球隊遊騎兵、太空人、天使都有大動作補強，天使光是留住大谷就算保住競爭力。大都會雖然貼錢拆賣了兩張王牌，送出幾位球員，不過換來一票潛力新秀。反觀戰局最劇烈的美東，洋基與紅襪都沒有足夠補強而被美媒視為輸家。

紅襪送出了游擊失誤最多的賀南德茲（Kiké Hernandez）給道奇，準備迎接回歸的游擊手史多瑞。困擾很久的二游守備問題終於可以緩解，他們又向釀酒人買來內野手L.烏力亞斯（Luis Urias），雖然不是球隊高層想要的左打者，打擊率也才0.145，但可以做為張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）之外的輪替選擇。

洋基迎接主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）歸隊，打線戰力可望顯著提升，但他們只從白襪買來中繼投手米德頓（Keynan Middleton）。米德頓是天使隊大谷翔平的前隊友，近年效力過水手、響尾蛇，本季自責分率改善到3.96。洋基最大的問題在先發投手，除了寇爾（Gerrit Cole）一枝獨秀外乏善可陳，去年很神的左投柯特斯（Nestor Cortes）受傷缺陣兩個月，老兄弟塞弗瑞諾（Luis Severino）被打到7.49自責分率。

本季的美東非常嚴酷，洋基、紅襪都以5成勝率當過墊底球隊，在外卡席位擴充之後，美東甚至有可能4支球隊闖進季後賽。目前金鶯佔據分區王座1席，光芒、藍鳥各佔1席，剩餘1席是美西的太空人佔著，後面還有紅襪、洋基、天使、水手多隊在爭搶。