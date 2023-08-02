外交官雜誌(Diplomat)的分析師瑞克•喬 (Rick Joe)撰文表示，到 2023 年底，中國大陸的殲20戰機，年產量可能會接近100架，該戰機號稱具有匿蹤能力的第5代戰機，與美國的F-22、F-35戰機屬於同一級別。如今美國F-22戰機早已停產多年，而F-35戰機的生產力雖快，但是同時要供應給20多個用戶，這使得美國空軍可能在未來幾年內， 5代戰機的數量會低於中國大陸。

Sandboxx報導，殲20最大的性能限制在發動機。自2018年在珠海航展正式公開始來，殲20一直安裝俄羅斯AL-31發動機，但是大陸對AL-31的推力表現不算滿意，加上他們期望能夠完成發動機自主化的理想，一直都在等待自製新發動機的量產。

今年 4 月，大陸宣布「渦扇15」(WS-15) 已做好批量生產的準備，據說，渦扇15的最大推力達到4萬磅(181千牛噸)，比F-22安裝的普惠F119還要略高，這意味著殲20性能的大幅提升，完全自產也代表生產率可以提高。

2021 年 7 月，《南華早報》報導稱，解放軍釭軍已有150 架殲20，到2022 年 11 月，至少已達到200 架。在渦扇15量產之後，產能還會再加速，瑞克•喬預測的「年產100架」可能不是虛言。

加裝渦扇15的殲20，呈現橘紅色噴焰，與以前AL-31藍色噴焰有明顯差別。意味著它的燃燒溫度較低，也就比較不耗油。(圖/Twitter)

那麼美國該如何應對? 這就要討論到美國現有的2種5代戰機：F-22與F-35。談到當代最強的戰機是哪一種？說來奇怪，依然是洛馬公司的F-22「猛禽」(Raptor)戰鬥機，很難想象，它是地球上第一款第五代戰鬥機，也就是古老的一款。原型機YF-22在1990年升空，距今已32年；首架量產型F-22A 於 1997 年升空，比第一代iPhone 上市要早了10 年。

儘管猛禽戰鬥機的服役時間，比其他匿蹤戰鬥機早了整整十年，但猛禽戰鬥機有著無與倫比的微小雷達回波面（約為 0.0001 平方公尺），比潛在的對手-殲20、Su-57要小上幾百倍，是真正的「雷達匿蹤」。同時，F-22一對強大的普惠F119-PW-100渦輪扇發動機，具有目前唯一的2D 推力向量控制噴嘴，兩相結合使F-22 是史上最佳的空中優勢戰機。

然而，猛禽戰鬥機有個致命的缺點，那就是它的的生產週期很短、數量極少。到了2011年停產時，僅造出186架，這使得F-22的維護成本極高，服役年限也注定不長。之所以F-22數量如此稀少，與國際局勢有關。冷戰結束後，俄羅斯不再是最大的潛在假想敵，F-22的超高性能就顯得英雄無用武之地。

但是，2010年後，俄羅斯Su-57、中國大陸殲20陸續問世，美國的5代戰機優勢在縮小當中，這使得美國空軍開始考慮F-22重新量產的可能，並在2017年進行了成本調查研究。試算的結果是194 架新造F-22猛禽戰鬥機的成本，將達到誇張的 503 億美元(相當於今日幣值的630億美元)，即F-22的單價約 3.3 億美元。這嚇到美國空軍，打消了重啟生產的念頭。

那麼，接下來就只能寄希望於F-35聯合打擊戰機了。正如「聯合打擊」之名，F-35在定位是「空戰與攻擊多功能」，所以它必具考量到各方面的性能，無法專精於空戰。事實上，F-35的極速僅有1.6馬赫，是超音速戰機中最慢的，它格鬥能力也並不突出，最大過載只有7.5G，它的推重比也不到1，只有0.8。 F-35在量產初期，還一直遭遇各種負面評論，幾次事故也讓人們懷疑其安全性，也都拖慢了它F-35的量產進度。

不過，F-35仍然是美國與各個盟友最信任的5代戰機。原因在於它的架構與以前的戰機都不相同。原因在於F-35強大的航電、感測器與環境感知能力。目前已進到第4批次(Block4)的F-35，將配備更新的發動機，提供更高的性能和效率，配備更強大的新型 AN/APG-85 主動電子掃描雷達、下一代紅外線分佈式孔徑系統，電子戰系統、以及一系列未公開的數位武器系統。

因此，即使F-35的飛行極速可能慢於殲-20，但F-35在雷達探測距離、動態感知和可使用武器方面，擁有更大的技術優勢。

值得注意的是，與中國大陸的衝突中，美國不會孤軍奮戰，儘管身在歐洲的北約盟友，可能在太平洋地區無法發揮積極作用，但是日本有 105 架 F-35A、42架 F-35B 的龐大機隊，以及韓國目前擁有40架以上 F-35，也是極大的助力。

另一方面，雖然F-35過去壞消息不斷，但這並不代表它就失敗。事實上，許多詳盡報導生產延誤、技術挫折、預算超支、政策錯誤的報導，是一種提醒與防腐敗機制，避免美軍陷入一廂情的自滿，或是虛擲浪費。

而美國的對手並非如此，包括俄羅斯與中國大陸，其內部媒體更多是政府的宣傳工具。2016年，大陸國家主席習近平在巡視官方媒體，並向其內部工作人員發表講話時，就明確的說「官媒是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」。換句話說，雖然大陸官媒報導稱，殲20已經有200多架，但是實際可作戰的數量，外界並不清楚。我們也不清楚殲20的作戰準備率，沒有關於技術挫折的深入報告，沒有預算預測或超支的具體數字，一切諱莫如深。

我們可以找到有關 F-22 猛禽戰機，在訓練演習中輸給其他戰鬥機的故事，比如曾經輸給EA-18G、歐洲颱風戰鬥機，甚至被A-10 疣豬模擬擊落。事實上，這些演習上的失敗是一件好事，都給戰機、飛行員和地勤人員，在困難環境下作戰提供寶貴的經驗。

相對的，我們找不到任何殲20的演訓成績，是不是曾經在哪一次特別的課目中輸給殲10？在對抗俄羅斯 Su-35 的演習中表現如何？這些都沒有答案。儘管人們普遍認為殲20的性能不如猛禽，但坦白說，這也只是猜測，完全不會找到有關 殲-20 被任何東西擊敗的故事。

總而言之，美國擁有超過34年的5代戰機運作和維護經驗，在材料科學和航電集成方面具有明顯優勢。同樣的，飛行員也有更豐富的演習經驗，並且持續在跨國對抗演習過程中，創造出更靈活的作戰方式。因此，即使殲20在兩三年內數量上超過美國F-22與F-35的總合，美國5代戰機的戰備率，仍然會比潛在的任何對手都要更強。