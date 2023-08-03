甄濟如日前在新加坡出席全球出道發佈會。（RCA提供）

年僅19歲的創作型唱跳新人甄濟如日前在新加坡出席全球出道發佈會，她是索尼音樂娛樂旗下RCA唱片在2023年簽下的最年輕新人，所以發佈會特地選在新加坡邀請各國媒體，更因她是國際巨星甄子丹女兒的身份備受關注。

她在發佈會上現場Live演唱自己參與創作的兩首歌曲〈idk〉和〈It's not you it's me〉，被問及父親甄子丹對她有什麼影響？她幽默地說：「我覺得我的家人比我自己還更喜歡我做的音樂。」而對於父親，她從小看到父親面對電影工作就是百分百投入，才能拍出那麼多好作品，「我很受這些影響，我也會百分百投入去做我的音樂。」

甄濟如因為父親的關係，從小暢遊世界各地，英文流利，非常喜歡超級天后碧昂絲。她的家庭同時也給她很獨特的影響，除了要學普通話和粵語，在外婆的影響下，上海話也說得很溜，受家庭影響，她直說，真正的歌手偶像是一代巨星鄧麗君。