甄濟如日前在新加坡出席全球出道發佈會。(RCA提供)

年僅19歲的創作型唱跳新人甄濟如日前在新加坡出席全球出道發佈會,她是索尼音樂娛樂旗下RCA唱片在2023年簽下的最年輕新人,所以發佈會特地選在新加坡邀請各國媒體,更因她是國際巨星甄子丹女兒的身份備受關注。

她在發佈會上現場Live演唱自己參與創作的兩首歌曲〈idk〉和〈It's not you it's me〉,被問及父親甄子丹對她有什麼影響?她幽默地說:「我覺得我的家人比我自己還更喜歡我做的音樂。」而對於父親,她從小看到父親面對電影工作就是百分百投入,才能拍出那麼多好作品,「我很受這些影響,我也會百分百投入去做我的音樂。」

甄濟如因為父親的關係,從小暢遊世界各地,英文流利,非常喜歡超級天后碧昂絲。她的家庭同時也給她很獨特的影響,除了要學普通話和粵語,在外婆的影響下,上海話也說得很溜,受家庭影響,她直說,真正的歌手偶像是一代巨星鄧麗君。