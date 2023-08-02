美債信評突失3A光環，但美元美債反應還算淡定。2日美元指數小升0.23％來到102.24，與1日觸抵的3周高點102.43相去不遠；10年期美債殖利率2日僅跌3個基點。

俗稱「恐慌指數」的CBOE VIX Index，躍升16％至16.2點，來到近四周新高。惠譽周二將美國長期外幣債務評級從「AAA」調降為「AA+」，是逾10年來首度將美國主權債信降評。這也是繼2011年的標準普爾（S&P）之後，又一家信評機構拔掉美債3A信用桂冠，三大信評公司僅剩穆迪（Moody's）繼續給予美國頂級信評。

惠譽出手將美國主權債信降評，理由是美國財政未來三年恐惡化，反覆在最後一刻進行調高債限協商，威脅政府的償債能力。

惠譽指出，一再陷入債限政治僵局，拖到最後一刻才化解，削弱外界對美國財政管理的信心。惠譽說，相較其他高信用評級經濟體，美國最近20年來的治理水準明顯下降。

惠譽的降評之舉引發華府反彈，拜登政府官員批評惠譽的決定，將治理問題歸咎到前朝川普政府身上，聲稱美國並無違約風險。

美國財長葉倫也隨即發聲明強力回擊，對於惠譽調降美債信評極不認同，指責該機構武斷且依據的資料過時。

惠譽估計，美國今年政府總赤字在GDP（國內生產毛額）的占比，將從去年的3.7％升至6.3％。惠譽也預期，美國經濟恐在今年稍晚陷入衰退。

Wilmington Trust首席經濟學家提里（Luke Tilley）指出，華爾街不太可能只因一家信評機構的動作，斷然放棄對避險資產美債的依賴。但他也提到，類似惠譽的舉動，會逐漸侵蝕全球金融市場對美國政府信用度的信心。