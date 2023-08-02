蘇姿丰在電話會議指出，2027年前資料中心AI加速器市場規模上看1,500億美元。由於客戶有意強化基礎建設，上季客戶對超微AI產品的需求大增逾7倍。「雖然目前仍是AI新時代的初期階段，但AI可望為超微帶來數十億美元的成長機會。」

超微表示，數據中心需求可望在下半年回溫，特別是第四季。超微打算在第四季前推出MI300加速器，以滿足強勁的AI需求。

超微第二季營收年減18％，降至53.6億美元，但仍優於市場預期的53.2億美元。調整後每股盈餘達58美分，遜於去年同期的1.05美元，不過仍高於分析師預估的57美分。

展望未來，超微預估第三季營收約介於54億至60億美元之間，低於市場預估的58.4億美元，調整後毛利率約達51％。

超微第二季電腦晶片部門表現優於預期，反映電腦市場已經走出後疫情時期的低潮。超微為全球第二大電腦晶片製造商，僅次於英特爾。拜電腦需求回溫所賜，英特爾上周出爐的第二季業績意外轉虧為盈，優於市場預期。

就部門來看，涵蓋電腦晶片的客戶部門營收年減54％，降至9.98億美元，優於市場預估的8.41億美元。超微表示，市場狀況正逐漸好轉。

數據中心部門營收年減11％，達13億美元，不如市場預估的14億美元，主要因為伺服器處理器銷售萎縮，部分雲端客戶擁有額外庫存。

包含電腦繪圖處理器和遊戲機晶片的遊戲部門，營收年減4％至16億美元，略低於分析師預估的16.2億美元。嵌入式晶片是上季唯一營收呈報成長的部門，年增16％至15億美元。