廚房是家居重鎮，用品多樣，很容易成為病菌溫床，抹布有異味，水槽卡髒污，清潔打掃讓許多人頭痛不已。英國經營清潔服務的網紅建議大家從8個「最髒」之處下手，並大方分享清理養護訣竅。

具有20年管家經驗、在倫敦經營清潔服務公司老闆梅森（Danielle Mason）日前接受英國《每日郵報》訪問時，針對廚房提出8大「必清」的「細菌天堂」：

一、旋鈕、把手、按鍵：現代人廚房少不了電器用品，張羅吃食過程經常觸摸電器的按鈕、把手、按鍵很可能布滿細菌，很多人清潔廚房食卻完全忽略這些小處。梅森說，下廚的人免不了接觸到生肉、蔬果等生鮮食材，門扇抽屜與家電的上述部位就成了交叉污染管道，「務必用布料沾取清潔劑徹底消毒」。

廚房基本清潔工作很重要，最好每天執行。

二、抹布：抹布常用於清潔，但很多人忘記抹布本身也需要徹底清潔。梅森說，她每晚就寢前會用漂白水浸泡抹布，「隔天一早起來，抹布上的細菌就不見了」；抹布要定期更換，她建議2星期換一次，而且每晚泡漂白水的步驟不可少。梅森提醒，廚房抹布只能用於廚房，以防與家中他處病菌交叉污染。

三、海綿：梅森警告，廚房海綿「很髒」，不僅經常處於潮濕狀態，還可能帶有大腸桿菌，就算放進微波爐也很難殺光所有細菌。她建議，別用海綿，能免則免。

四、擦碗巾：有些家庭會用擦碗巾擦拭洗滌過的餐具，待客奉茶時則會用到茶巾，但這兩種用品一般人很少頻繁替換。梅森提醒，最好每天換一次，擦碗巾或茶巾會攜帶大量病菌，舖盤、擦碗之後也可能用來隨手擦擦工作檯，不知不覺把病菌散播到廚房各處，「那就不妙了」。

清潔專家建議，不同食材最好有專用砧板，以防細菌交叉污染。（圖／Shutterstock）

五、砧板：梅森指出，砧板一向是細菌的天堂，尤其木質砧板。她建議，不同種類食材盡量用專用砧板處理，可用顏色區分，水果、肉品等其他食物最好別共用砧板。清理砧板最佳方法是用洗碗機，因為有高溫環境殺菌，她個人使用蒸氣清潔器。如果沒有洗碗機可用，就用高溫的水浸泡。木質砧板可能在清潔過程中受損，盡量別用。

六、水槽：在梅森眼中，廚房水槽就是細菌繁殖場，充滿髒污。她說，水槽下方的水管有特殊的微生物群體「變形菌」（Proteobacteria），變形菌門包括沙門氏菌、大腸桿菌等病原體，會導致嚴重疾病，「我一向勸人絕對不要在廚房水槽洗手，也不要把髒水到進廚房水槽」，因為廚房水槽必須用來準備食物、清潔杯盤，應盡量保持清潔，廚房以外的髒污不應帶進廚房。例如，洗過廚房地板的髒水應該倒入廁所的馬桶，不該倒入廚房水槽。

梅森說，清理廚房水槽最佳幫手是小蘇打粉與醋或漂白水，但使用漂白水務必謹慎，以免殘留在水槽內。廚房水槽最好天天清洗。水槽與排水管縫隙要封妥蓋好，防止老鼠破壞，一旦破裂務必儘速修復。

七、冰箱：梅森說，冰箱是沙門氏菌、大腸桿菌等病菌的滋生溫床，應該每2個月徹底清潔一次。至於擦拭置物價這種一般清潔程序，應該每隔1天一次，而且要用肥皂水。可用小蘇打吸收冰箱裡的怪味。

八、垃圾桶：這也是病菌的樂園。梅森建議，廚房廢料垃圾桶最好放在室外，一旦滿了就要趕緊清空。梅森家的廚房並未設置垃圾桶，而是用一個袋子裝廚房垃圾，每晚放入戶外垃圾桶，「如果廚房有垃圾桶，一定要用熱水清潔，以免發出臭味。