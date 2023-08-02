國際信評機構惠譽拔掉美國3A頂級信評，預估美國未來3年財政狀況將持續惡化，拖累市場恐慌情緒蔓延，儘管美國7月ADP就業人數遠優於預期，但仍難拉回美股走勢。

美國有「小非農」之稱的ADP就業人數，7月增加32.4萬人，優於預估的增加19萬人，但較6月的49.7萬人明顯放緩。

截至台北時間2日晚間11點04分，道瓊工業指數下跌256.40點（或0.72%），暫報35374.28點；那斯達克指數下跌285.40點（或2%），暫報13998.52點；標普500指數下跌55.59點（或1.21%），暫報4521.14點；費城半導體指數下跌點122.36點（或3.17%），暫報3735.85點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌逾1%，谷歌、微軟、亞馬遜與臉書母公司Meta跌逾2%。半導體類股同樣難擋跌勢，超微（AMD）雖交出優於預期的財報，跌幅逾5%，台積電ADR跌約2.94%，聯電ADR跌2.36%。

儘管投資人憂心忡忡，但市場分析師顯然相對樂觀。高盛策略師表示，惠譽下調美國信評的原因，並不包含新的財政訊息，主要是反映了治理與中期挑戰，因此應該不會對金融市場產生直接影響，因為美國國債的主要持有者不太可能因為信評調降而被迫拋售美國國債。