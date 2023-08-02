女星祈錦鈅擁有甜美長相、G級傲人上圍，加上五官神似韓女團TWICE成員周子瑜，因而擁有「G級子瑜」的別稱，在IG上擁有逾50萬名粉絲追蹤，人氣不俗。今年5月份在社群上發文宣布結婚喜訊的她，今(2)日，在社群上宣布懷孕喜訊，並曬出微微凸起的孕肚。

今年5月17日，祈錦鈅在IG上發文，曬出與圈外男友的合照，貼文中也一併寫下：「從來不相信永恆跟一輩子這種事，但這次，我想相信看看。」透露將與他攜手共度餘生的消息，事隔多日後也再度曬出穿上婚紗的美照，讓不少粉絲稱羨，也使部分男粉絲感到心碎。

而今祈錦鈅在IG中以限時動態的形式指出：「對喔！肚子有消息。」透露自己懷孕的喜訊。此外，也一併曬出多張露出圓潤孕肚的美照，並自嘲：「嘿！對啦，吃飽了。」坦言自己雖然還在懷孕初期，但已經胖了13公斤。不過觀其曬出的畫面中顯示，雖然她已可見到明顯的孕肚，但四肢依舊纖細苗條，且上圍更顯豐滿，身材比過往更加火辣。

此外，據《自由時報》報導，祈錦鈅被問及希望孩子的性別為何時，透露僅希望寶寶健康平安就好，而老公則希望是男寶寶，以後可以父子倆一起打電動。