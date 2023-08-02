由佛光山佛光大學以及高雄市政府共同舉辦的佛光盃大學籃球邀請賽，2日在高雄巨蛋點燃戰火，佛光盃自2019年後再度舉辦，邀請國內外共16隊男女籃勁旅，在為期6天的賽事中以球會友。受到疫情影響，佛光盃停辦3年，在佛光山以及各界努力下，今年順利復辦，身為地主的佛光山佛光大學總教練楊淑淨，不禁用感動來形容佛光盃的復辦。

今年女籃隊伍除有地主佛大外，包含衛冕軍日本名古屋學院大學、菲律賓德拉薩大學、馬來西亞代表隊、紐西蘭國家隊與美國阿拉斯加大學、世新大學與北市大學；男籃隊伍則有國內大專霸主政治大學首度參戰，另有名古屋學院、菲律賓佛光山光明大學、美國德州中西州大、馬來西亞代表隊、紐西蘭國家隊、高雄師大與世新。

今天下午舉辦的佛光盃開幕典禮上，高雄市政府運動發展局長侯尊堯、佛光大學校長何卓飛、三好體育協會會長劉招明及國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山都監院院長慧傳法師及立委林岱樺等人都到場力挺，佛光山住持心保和尚現身觀禮開示，鼓勵參賽球隊全力以赴，享受比賽。

佛光山住持心保和尚更為佛大與馬來西亞一戰開球，佛大把握第2節馬來西亞只拿12分，上半場打完奠定雙位數領先，即將升上大三的前鋒連文鈴拿到全場最高20分，幫助佛大72比60打敗馬來西亞取得首勝。

對比4年前，佛大陣中僅有碩二生「小Q」梁瑜玲參加過佛光盃，楊淑淨說：「對球員來說這是難能可貴的機會，是全佛光山盡心盡力才讓比賽得以進行，不管輸贏，但我希望球員們要打出態度。」

首度參加佛光盃的政大男籃，隊史佛光盃首戰97比64擊敗佛光山光明大學，即便大四學長游艾喆因征戰成都世大運不克參賽，大一菜鳥林子皓領銜繳出15分。

陳子威看好林子皓以及徐得祈2名新生未來能成為球隊即戰力，這次佛光盃是很好的磨練舞台。陳子威說：「要在國內辦國際賽非常不容易，以前我都沒有機會參加佛光盃，這是我夢寐以求的賽事，非常感謝佛光盃以及三好體育協會的邀請。」