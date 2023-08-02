台中鍋烤節票選暫時「領鮮」店家已揭曉，台中市政府經發局前往海底撈火鍋台中中友店、激旨燒鳥、清真恩德元餃子館、屋馬燒肉文心秀泰店4家各組領先店家貼榜，表達祝賀與肯定。鍋烤節票選自7月17日開跑以來投票踴躍，總票數已超過百萬，在業者響應與民眾話題熱度中，創造新一波夏日「慶典經濟」，市府也應店家敲碗要求，再度開放加碼報名，票選活動8月17日截止，預料下半場競爭將更加白熱化。

此次貼榜除表揚上半場領先店家，也要鼓勵所有店家堅持到最後，排名隨時在變動，加碼催票、祭優惠，最終總冠軍，將由市長盧秀燕親自到店貼金榜。經發局指出，「領鮮獎」店家各具特色，火鍋品牌組的「海底撈火鍋-台中中友店」以服務聞名，提供候位免費飲品、冰淇淋及美甲服務，用餐時還有各式吸睛表演，並開放自帶食材變化出顧客獨特吃法為特色；火鍋巷弄美食組的「清真恩德元餃子館」則是在地老牌牛肉火鍋，以特製的燒炭爐鐵鍋，鋪上厚實軟嫩牛肉及牛肉丸，主打豐富食材及獨特風味。

燒烤品牌組為「屋馬燒肉-文心秀泰店」，品牌發跡於台中，以優質服務、食材新鮮為號召，包含海鮮粥、無限續喝雞湯、沙拉及甜點等副食均強調獨特與美味；燒烤巷弄美食組的「激旨燒鳥」，則是逢甲夜市起家的串燒代表，以肉片包覆年糕、蘋果、麻糬、糯米椒、秋葵、水蓮、橘子等食材創造話題，現場也搭配駐唱歌手營造居酒屋氛圍。