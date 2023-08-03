澎湃新聞2日晚間報導，杭州市蕭山區衛生健康局表示，關於網傳有患者台灣藝人李立群在杭州一醫院住院半月花費20萬（人民幣，下同）的情況已受關注，經查與事實嚴重不符。

杭州市蕭山區衛生健康局指出，經核實，患者於2023年7月15日因帶狀皰疹性神經痛在蕭山區一家提供高端服務的民營醫院入院治療，於7月28日出院，住院費用（未報銷前）總計2萬4051.46元（其中包含床位費與伙食費1萬1700元）。

杭州市蕭山區衛生健康局稱，網上傳言與事實情況嚴重不符，請廣大網友不信謠、不傳謠，共同維護清朗網路空間。

大陸網傳，近日，李立群因為言論引起大眾討論，據網友爆料，他在某次直播時公開吐槽大陸看病貴，住院半個月就花費高達20萬元，而且還無法報銷。

說完大陸的醫療環境，李立群又拿出他們老家進行對比，稱台灣看病不需要花這麼多錢，治療結束後可以報銷，而且比例高達90％。