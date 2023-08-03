擁有「棒球美少女」之稱的日系美少女「LOLO樓樓」（樓季涵），外型甜美可愛，在棒球上力求進步，近期她在個人Instagram上分享自己目前已能投出超過100公里的球速，且她的投球姿勢也受到職業球員的稱讚，讓不少網友直呼「太強了！」

「野球女子」樓樓從小熱愛動漫，因日本知名棒球漫畫「鑽石王牌」等其他經典作品而開始對棒球產生興趣，並在大學期間加入棒壘球社團，開始了她的棒球之路。大學就讀於中國美術學院的樓樓，因當時勤奮練球，導致她在完成練習回到家做圖時，手經常瘋狂發抖，難以完成作業，但她仍對此甘之如飴，更確定了自己對棒球的喜愛。

樓樓擔任U12特派員。（圖／取自LOLO樓樓 IG）

雖然樓樓的棒球資歷不深，但經過不少訓練的她現在已經加入上海第一支女子棒球隊，擔任該隊的投手，空閒時間更會拍攝日常影片，分享她對棒球的熱愛，人氣爆棚。

投出超過100公里球速的樓樓，已經超越了不少男生，她表示至今仍難以置信，身邊的親友也感到很不可思議。樓樓說最喜歡的偶像就是女子棒球選手稻村亞美，對於自己能投出接近稻村亞美最快105km/h的球速，她覺得非常開心與自豪。

近期樓樓與其他KOL一起到美國觀賞MLB大聯盟的比賽，上周也參與了U12世界盃少棒賽與中職明星賽的活動，當天活動結束後，樓樓在場外遇見球迷找她簽名，並向朋友介紹她是一位「打棒球很厲害的女生」，讓樓樓激動不已，說自己以後會更加努力。

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