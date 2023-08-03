桃園市政府觀光旅遊局打造全新「探索北橫」觀光系列品牌，重新詮釋桃園北橫一年四季多元旅遊型態。新品牌首波系列選擇保有原品牌戶外運動觀光的夏旅風潮，規劃6條主題遊程，每條遊程都能享受步道健走、特色體驗、壯闊景觀及風味美食，導引民眾自由行或組團暢玩北橫。

今夏限定6條遊程，將特邀6組帶路老師一起上山同遊，有「致力文化旅遊推廣」的地方創生領路人游智維老師、「用旅行述說世界各地故事」的融融歷險記、「知名旅遊作家及部落客」肉魯、「登山x健行x攝影愛好者」戶外型部落客山女孩Melissa x Mao、「重量級食尚玩家」行腳節目主持人顏永烈及「熱愛台灣戶外生活風格體驗」的美國台灣女婿YouTuber小貝米漿Logan Beck等6組。每條主題遊程僅開放1場，目前官網已開放前3條遊程讓市民朋友們報名，剩餘場次將於8/14（一）晚上6點開通報名，活動名額有限，額滿為止。

遊客可以到三民蝙蝠洞，欣賞豐富的自然生態。(圖/桃園市政府提供)

本次活動藉由探索北橫系列規劃導入觀光零組件概念，推出北橫六大主題遊程進擊夏秋國旅，包括：1、「文藝復興」進入溪口部落體驗泰雅人文巡禮；2、「躍動青春」一日高空彈跳與台沏茶文化跳Tone舒壓體驗；3、「獵徑尋蹤」神秘雪霧鬧部落實境體驗原民狩獵迎娶生活文化；4、「泰山歷險」享受東眼山柳杉林中進行高空活動與環教食農；5、「知竹常樂」進入卡普部落體驗復興桂竹農趣；6、「溪遊山水」巡古大溪與體驗石門水庫藍色公路之美。

桃園市政府打造全新「探索北橫」觀光系列品牌，希望能成為全台最Chill的旅遊話題。(圖/桃園市政府提供)

未來也預計於9月推出「6首地方聲遊」語音導讀遊程景觀與故事，還有北橫專屬品牌網站，協助遊客精準掃描找出適合自己的北橫玩法，創造一場層次豐富且獨具風格品味的北橫之旅。

更多活動資訊，將陸續公布在「探索北橫」官網及「樂遊桃園FB」。（桃園市政府廣告）