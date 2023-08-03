台北市驚爆爛尾樓，地政局證實嘉源建設旗下北投「泊山妍」、大同「嘉源埕驛」兩件危老案無法完工，首度在實價登錄官網上註記「賣方無法依約完工」列為警示建案，引起震撼，房產達人賣厝阿明也提醒民眾，有3種類型的建案需要特別注意，出事機率比較高。

此事先是在網路上引起熱烈討論，受害者貼出嘉源建設董事長所傳的簡訊，提到因營建成本高漲經營困難，已無法繼續興建，接著台北市地政局發出公告，將2建案列為警示案件，目前建案價金信託專戶內承購戶所繳價金已全數保留，並召開受益權人會議，討論有關信託財產分配事宜。

民眾該如何避免踩雷，房產達人賣厝阿明提醒有3種建案要小心，第一點是小型建案，原因在於規模不大的建案因為基地小、戶數少，尤其現在缺料缺工，通常人力會先被大型建案或合作較久的建商挖走。

第二個是新建商的建案，在於新建商論財力相較於有經驗大品牌建商更容易因為缺乏市場的應變能力，面臨到倒閉的問題，最終成為爛尾樓；第三個則是，太快成案的危老建案，部份危老重建是地主找中小型建商來蓋，而中小型建商就包含上面提到的兩種。

房產達人Sway則表示，預售案大概賣掉一半，價格也不算天價，且位在郊區巷弄間，沒有投資客喜愛的條件，建商收錢跑路去，慘的就是地主跟已購客，「不要啥都推給缺工，如果建商老闆是貪心的，是槓桿的，是肉粽串的，小心會連環爆。」