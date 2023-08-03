桃園龍潭園區三期擴建，台積電預計2026年進駐，消息一出，帶動周圍房價起漲，而鄰近於旁的楊梅區亦受惠其發展動能，特別是交通便利、低基期、生活機能佳等3大優勢，成為近期購屋族的選擇之一。

觀察中壢、平鎮、青埔等近2年的開價，皆來到3、4字頭；楊梅區則是桃園少數擁2字頭房價的區域，相對周邊地區更親民，除了深受本地自住客青睞外，還磁吸許多鄰近行政區的購屋族，而和耀建設投資興建的「和耀新加州」也選址於此。

「和耀新加州」位於桃園楊梅區，具有交通便利、低基期、生活機能佳等3大優勢。（中時新聞網攝）

楊梅鄰近桃園龍潭科學園區，車程僅約10分鐘，加上中央6月初已核定園區三期擴建先導計畫，台積電預計於2026年中進駐展開建廠作業，將提升區域群聚力、聚合力以及消費力，也為楊梅帶來住宅剛性需求。

「和耀新加州」位於埔心車站向外延伸的生活圈附近，也因生活圈發展較早，周圍商家林立，除了鄰近新農街商圈，楊梅交流道旁的愛買，也滿足居民的日常採買。在交通方面，「和耀新加州」銜接國道1號，車程僅要3分鐘；聯通五楊高架約10分鐘，往返雙北、新竹地區2至30分鐘，交通便捷顯而易見。

「和耀新加州」鄰近龍潭科學園區，未來台積電進駐，將帶動住宅剛性需求。（中時新聞網攝）

「和耀新加州」位於桃園市楊梅區新農街二段、三元街口，基地面積約1433坪，規劃地上12層、地下3層，規劃坪數26至42坪的2至4房。建案正對3000坪頭重溪公園，住戶享有景觀住宅以及綠地休憩空間，還擁有4000坪獨立街廓社區，有如童話小鎮般，居民不被外界打擾，感受恣意放鬆的氛圍。

在建材方面，每戶都配有正壓新風機，可過濾及淨化室內空氣；另外，還包括三合一電子鎖、大同氣密窗、American Standard衛浴系統、台達電暖風機、當層排氣系統等等，設備的配置為房屋增添不少看頭。