購屋族買房除了講究價格、格局、樓層外，風水也是許多人考量的內容，而風水好壞與居家裝潢息息相關。信義房屋自製Podcast《房屋聽信義》請來專家分享從居家設計的角度怎麼看風水，以及國人常見的風水禁忌以及可以如何透簡單化解。

信義居家長期合作夥伴雅浩室內裝修設計總監陳建宏於《房屋聽信義》Podcast中提到，台灣人十有八九在意風水，幾個風水中常見的禁忌，如壓樑煞、穿堂煞、對口煞等等，以設計空間的角度來看，和心理感受的關係較大，但都會生活寸土寸金，讓房屋格局有許多受限，要完全避開相當不容易，大興土木敲打改動也會使費用大增。

陳建宏節目中分享實務常碰見、國人最在意的幾個風水禁忌，如常聽到的房中有樑柱穿過的「壓樑煞」，可能只調整床擺放位置或增加床頭櫃，而無須裝潢天花板即可破解；小坪數容易遇到前門對後門的「穿堂煞」，可在裝修上於遠端設置造型牆或加放擺設，引導入門者的視線，巧妙運用視覺的角度來調整，轉移注意力、創造焦點亦可排解，不見得是要規劃遮蔽物。

另外，陳建宏提到風水在空間中各有分數，建議以整體分數來看，調整以空間重要程度排序，而不是特別拘泥在單點上；像是門對門的「對口煞」，相較於臥室對廁所，臥室對臥室影響比較小，建議從正對廁所門部分調整，民眾可先衡量影響最大的部分從最在意的著手處理，才能盡可能讓居家舒適度達到最高。