文/Lipper亞太區研究總監 (基金醫生-馮志源)撰寫提供

高股息ETF正夯，但是一檔優質的高股息ETF應該具備哪些條件？基金醫生搜集了很多投資朋友的意見，發現大家期待的不外乎，第一是「股息收益穩定」，規律的穩定配息，第二是績效能夠「隨漲抗跌」，不要暴起暴落，第三是最好能夠「月月配息」，把收到的股息再作投入，最後是可以做長期投資，可以成為一個退休生活的「傳家之寶」。

來源：基金醫生馮志源YT頻道，基金醫生會客室：揭開高股息ETF的獲利面紗，想上車？！ 00929先來大健診

要達成這麼多的高標準，感覺上是天方夜譚，其實並不盡然，基金醫生在這裡提出幾個解方：

要做到股息收益穩定，規律穩定配息，必須篩選「高股東權益報酬率(ROE)」的優質公司，這個重要的財務指標一定要學起來，ROE(Return On Equity)，也就是「股東權益報酬率」，是代表公司運用自有資本的賺錢效率，ROE 越高，表示公司為股東賺錢的效率越高。股神巴菲特的選股方法中，其中一項重要選股條件是找尋過去5年ROE都高於15%的好公司，這個選股邏輯，現在也成為許多ETF的選股標準。

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ETF要能隨漲抗跌，最好是不要投資景氣循環股。「景氣循環股」就是容易受經濟變化循環影響的公司，景氣循環股的特色，是容易在一個完整的景氣循環中大起大落，大賺大賠，常常出現「1年賺錢，10年吃土」的現象，這種公司往往在最賠錢的時候，本益比最高，但卻是股價最具爆發力的時刻，在最賺錢的時候，本益比出現最低，但卻是股價漲到最高，盛極而衰的時候，因此這種景氣循環股的穩定性太差，並不適合長期持有。

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產業起起落落，台灣有哪些公司是具有高ROE，配息相對穩定且能抵抗景氣循環波動的？基金醫生觀察，歷經長期景氣循環淬練的老牌大型龍頭電子股幾乎都具有相同的特色，台灣在全球電子產業的供應鏈中舉足輕重，全台灣現在總共有高達800多家上市櫃的電子公司，今年可望挑戰1兆美元總營收的歷史新高紀錄，這已經成為全世界最龐大、最完整的電子產品生產供應鏈。高附加價值的半導體業可以說是集萬千寵愛在一身，根據Digitimes估計，半導體產業對台灣GDP的貢獻度高達13%，晶圓代工與IC設計是箇中靈魂，但不要忘了，台灣的筆電、手機與伺服器也是全球科技業的領頭羊，動見觀瞻，扮演關鍵角色的電子五哥、半導體封測、電子零組件與通路，以及工業電腦，都是台灣科技業的核心部隊。

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股神巴菲特說，「人生就像滾雪球，只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」投資也是如此，找到夠長的坡道：也就是「時間」，坡道要長，除了「活久一點」，最好就是「趁早開始投資」，找到夠濕的雪：也就是「投資報酬率」，找到投資報酬率愈高的商品，滾雪球，也就是資產累積的效果就愈加明顯。

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最近有一檔高股息ETF-「00929復華台灣科技優息」，一上市掛牌交易就引起大批投資鄉民的高度注目，00929主要追蹤指數為臺灣指數公司所編製的「特選臺灣科技優息指數」，持股內容以台股前 200 大且達 50 億元、ROE、平均股息殖利率，現金股利變異係數及本益比等條件作為篩選，最後精選 40 檔而成，該指數過去5年指數股息殖利率平均高達7.5%，同時，過去5年以來，特選台灣科技優息指數隨漲抗跌，在2018及2022空頭年的時候，指數績效相對抗跌，長期績效表現也領先大盤或國內指標型高股息指數。

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00929創下國內ETF幾個第一，首先00929是國內唯一「100%」聚焦於國內「優質科技」股的高股息ETF，也是國內首檔「月配息」的台股ETF，它不同於市場上其他高股息ETF，00929著重企業穩健獲利，不選景氣循環股，有收益平準金，不會有股息被稀釋問題，指數成份股只作年度調整，不頻繁換股，回歸投資本質，為投資人精選一籃子穩健成長且能夠陪同下一代成長的優質科技龍頭企業，肌肉含量滿滿，非常適合每個月需要現金流規劃的退休族、小資族和房貸族。

另外，00929在基金醫生健檢後果然肌肉量又增加了，7/19完成第一次除息後，（7/31）是第9個交易日，收16.65 元，確定完成填息了，投資人配息與資本利得雙賺，果然不負眾望，如果想要參與第二次除息的，一定要在8/17前（最後買進日8/16）買進，（基金醫生的小編表示：早買早填，月買月填），同時，00929上市以來的好表現也吸引了識貨的投資朋友買進，現已正式晉升高股息ETF 5哥之林，總資產規模正式突破200億大關，受益人也突破11萬人，最後偷偷藏不住地告訴大家，官股近期以來高檔都有在調節部分漲多的高股息ETF，卻唯獨逆勢買進00929 16.8億元，頗有貓膩啊…

來源：基金醫生馮志源FB，揭開高股息ETF的獲利面紗，想上車？！ 00929先來大健診

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。