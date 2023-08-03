美國半導體大廠英特爾的3奈米製程良率傳出達到里程碑，英特爾大力加強晶圓代工業務，對緊追台積電的三星是否構成威脅備受關注，南韓專家則認為，英特爾還未證明能取代三星成為全球第二大晶圓代工廠。

Tom’s Hardware日前報導，英特爾執行長Pat Gelsinger在財報電話會議上表示，3奈米製程已於第二季達成缺陷密度與效能里程碑，預計將如期達成總體良率、效能目標。英特爾更信心喊話2025年要用2奈米、1.8奈米超車台積電，重回技術龍頭寶座。

韓媒BusinessKorea指出，根據市調機構Omdia統計，三星2022年晶圓代工事業年營收達到208億美元，若英特爾晶圓代工部除了自家訂單，還能獲得外部客戶青睞，則可能取代三星成為第二大晶圓代工廠。但2022年英特爾晶圓代工事業對外部客戶的銷售額僅有7.68億美元，尚未擠進前十名。

報導提到，許多分析人士認為，英特爾短期內難以對三星造成威脅。Korea Institute for Industrial Economics & Trade研究員Kim Yang-paeng分析，如果英特爾將其內部訂單也計入晶圓代工事業營收，銷售額很可能會超越三星，拿下晶圓二哥地位。

Kim強調，截至目前，英特爾的產能尚未滿足客戶要求，雖然英特爾確實開發出一些科技，卻無法證明能夠商業化，他認為，英特爾短期內想要贏得外部訂單，與三星一較高下，恐怕仍是個巨大挑戰。