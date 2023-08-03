香港女星吳君如出道超過40年參與許多熱門影視作品，儘管她一直給人專演丑角的形象，演技精湛的她拿過金馬獎、金像獎和金紫荊獎等大獎肯定，還曾獲邀擔任奧斯卡評審。2日滿57歲的吳君如，日前被陳妍希出賣染金髮的新造型，回春狀態掀起討論，甚至有網友大讚她美過同樣以中性打扮聞名的葉童。

吳君如近年造型都是以一頭黑色俐落短髮，經常被拿來與多年前也是差不多打扮的葉童做比較，但對方可是有「最美許仙」封號，而她在觀眾印象中都是「女丑角」，負責搞笑娛樂大眾的。直到不久前與陳妍希合照時，吳君如換了一頭金髮，還有在IG釋出染金髮的照片，才被發現換了造型。

據悉，吳君如這次染了一頭金髮是為了拍戲需求，意外讓57歲的她極致回春，變得年輕10、20歲，在陳妍希身邊像姐姐不像阿姨；而吳君如狀態其實都保養得很好，如今換髮色像換了個人，讓網友紛紛驚呼，「喜歡她短髮，換髮色更有個性了」、「吳君如很懂自己適合什麼風格耶」、「明明很漂亮卻被要求搞笑，現在比葉童還美了」、「吳君如的美內行人才懂啊」。

吳君如在1999年就以電影《古惑仔情義篇之洪興十三妹》奪下第18屆金像獎和金紫荊獎影后；2003年又憑著電影《金雞》奪下第40屆金馬獎、第22屆香港金像獎和第8屆香港金紫荊獎影后。去（2022）年吳君如驚喜自曝，收到美國影藝學院通知她成為第95屆奧斯卡評審，是名單上唯一一位香港演員，證明自己不只能演女丑角，還是在全球發光發現受矚目的女演員。