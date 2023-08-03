國造潛艦原型艦將7月完成封殼、9月下水。對此，前海軍艦長呂禮詩2日就表示，「柴電潛艇是使用電力驅動，它在水下是非常安靜的，非常適合台灣使用」，呂禮詩更預言，「如果台灣現在開始發展，大家經驗起來了，我們會獲得更好的裝備，潛艦就是一種不對稱的作戰」，引發討論。

呂禮詩2日在網路節目《豈有此呂》中表示，「潛艦國造的水準就是約略比現在我們用的劍龍級，海龍跟海虎進步一點，這是我們海軍自己講的，因為我們是第一次做，因為沒經驗，我們要不要潛艦國造？我們需要」，呂禮詩也提到，「我們台灣海峽的水深大概一百公尺左右，台灣海峽不適合潛艦作戰，而台灣花蓮的東岸，他的深度就是一千公尺水深，因此我們需要的是柴電潛艇」。

呂禮詩最後更說，「柴電潛艇是使用電力驅動，它在水下是非常安靜的，非常適合台灣使用，如果台灣現在開始發展，大家經驗起來了，我們會獲得更好的裝備，潛艦就是一種不對稱的作戰」。