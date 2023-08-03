近日傳出前高雄市長韓國瑜7月23日全在出席代會前會見黨主席朱立倫，建議國民黨針對總統大選需有「備案」。對外界關切侯民調有無起色，朱立倫1日受訪時透露，最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小了。對此，前立委郭正亮2日就表示，「這種政黨內參一般很難討論，因為他不會公佈所有的資料，準確度政黨民調從來都不準，如果對外講一般都不是真的，就是具有文宣的性質」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這種政黨內參一般很難討論，因為他不會公佈所有的資料，準確度政黨民調從來都不準，如果對外講一般都不是真的，就是具有文宣的性質，到時候立委每一區都會做」，郭正亮更提到，「因為最近《TVBS》跟《ETtoday》的民調都看到，《TVBS》的民調是33％、30％、25％；《ETtoday》的民調是35％、28％、24％，基本上就是拉近了」。

郭正亮更坦言，「拉近其實可以理解，因為國民黨現在至少韓國瑜這個效應是有的，另外就是柯文哲有點失分，連續兩波，包括性平的發言和英文的問題，民進黨如果追打一個議題，追打超過三天，一定是有得分的，這兩個議題民進黨都打超過三天，人家對市長跟總統的要求真的是不一樣，最起碼國民黨跟民進黨的臉書都沒發生過這種事，所以人家還是會用這種標準來要求」。

至於侯友宜和柯文哲的民調差距是否接近了，郭正亮最後也認為，「我覺得這樣是比較合理的結構，因為侯友宜本來就不該這麼弱，看起來《ETtoday》民調賴清德就在這邊徘徊，下不去也上不去，真正大家注意的是郭台銘會不會出來分化，他們會被迫要整合」。