2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而最近有一份最新的民調指出，對於「以理性角度分析，你看好會當選中華民國下一屆總統的候選人是誰？」有66％的民眾認為是「民眾黨柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《萬事通事務所》2日對於「不管你個人偏好哪個總統候選人，以理性角度分析，你看好會當選中華民國下一屆總統的候選人是誰？」進行了網路民調，截至2日23時，已有2萬人進行投票，有11％的民眾認為是「民進黨賴清德」、有22％的民眾認為是「國民黨侯友宜」、有66％的民眾認為是「民眾黨柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「只要本身沒有藍綠意識形態包袱，怎麼看柯文哲都是唯一人選，從論述能力跟執行力還有還款跟執政能力清廉度與核心價值的落實度，公開透明都是只有柯能落實」、「柯文哲的論述比較有條理，而且面對記者提問也不太閃躲」、「柯是認真，但無治國之軍，侯有團隊，在台灣安全、安定、安心的條件下，值得信賴」、「侯友宜正直、勇敢、樸實」、「希望能政黨輪替，純粹就是支持目前有機會可以下架執政黨的人選，沒有政黨傾向」。