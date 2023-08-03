AI概念股昨（2日）全軍覆沒，緯創、廣達等多檔指標股紛紛跌停。工業電腦大廠研華董座劉克振在法說會上強調，「研華不是AI概念股，因為短期爆紅、股價又跌下來，可能會害投資人賠錢。」董座這番說法，引發PTT網友熱議，一票人狂讚老董「誠實」，反觀x達…高下立判。

聯合新聞網報導，研華董座劉克振2日在法人說明會表示，「有朋友問我研華是不是AI概念股？我立馬回答：不是。研華主要核心是邊緣運算，股性向來溫吞，萬一短期爆紅，股價又跌下來，可能會害買了股票的投資人虧錢。

一票PTT網友大讚「好老實，好人給推」、「不炒股的公司」、「切割AI」、「董事長打臉一堆鄉民」、「老實樹二號 太神啦」」、「正派老實的經營」、「比創意更老實」。

但也有網友狂酸「AI變髒東西 笑死」、「怕跟AI一起死 直接說我不是AI」、「緯創表示：你偷臭我」、「現在AI不當時，怕變BI」、「你誠實 不就襯出了一堆炒題材公司的不老實」。

值得一提的是，廣達董事長林百里周二（1日）被問到市場擔憂AI股價泡沫化，他直言，AI股價這兩日就像心電圖一樣起伏，「我覺得好的心電圖，就安啦。」他說，很看好AI，長期應用面仍值得期待，大家別過度擔心。