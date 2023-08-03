大陸知名歌手刀郎新歌《羅刹海市》近期在娛樂圈刮起一陣颱風，創造驚人的80億次點閱成績。歌詞中充滿隱喻與諷刺，甚至暗指知名歌手那英、高曉松引發熱議，話題迅速衝上熱搜。身為刀郎歌迷的台大哲學系教授苑舉正2日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，刀郎的歌藉由反諷手法，讓大陸民眾出了一口從疫情以來的窩囊氣，《羅剎海市》把美醜顛倒，講的就是現在整個價值觀被扭曲，連極右派的德國另類選擇黨都愛他的歌。

「大陸百分之96的人是農民出身吶！」苑舉正提到，那英是滿人，也就是旗人；高曉松更不要講了，開口閉口就是強調自己的階級。所以在大陸，不但歧視農民，而且強調階級，其實是非常愚蠢的做法！

「刀郎現象，我覺得很好啊！從《2002的第一場雪》開始，我就非常喜歡！為什麼呢？」苑舉正表示，他們那邊也不是學院派，要不就學美國，要不就學現在的流行音樂，「但流行音樂本來就不是學院派！所以現在大陸有刀郎現象，是一個少見的好消息！」

苑舉正指出，因為大家看到《羅剎海市》的內容當中，會看到他那個反諷的做法，讓很多人莫名其妙出了一口氣，因為大陸現在感覺確實是很窩囊的，為什麼呢？因為你從疫情開始經濟不振，到現在回復經濟發展乏力，消費不佳，大家都想考公務員。大陸現在走得愈來愈想到自己的生活上，而刀郎的歌聽來，真的是會發出會心的微笑，因為他的《羅剎海市》，把所有美的東西都變成醜，醜的東西都變成美。

苑舉正強調，他講的觀念就是說，我們現在整個價值觀被扭曲、被顛倒，造成了很大的影響，包括德國的另類選擇黨，「是極右派啊！」都因為刀郎的歌，變成反美的！「這個很難得！」

德國另類選擇黨黨魁艾莉絲魏德爾（Alice Weidel）對這首歌進行了解讀，表示這是一首充滿智慧的諷刺歌曲，「這完全就是為德國創造的！」針對德國綠黨，魏德爾借用歌詞裡的「那又鳥不知道他是一隻雞」，指稱綠黨兩面三刀、口是心非，打著高雅的綠色大旗，實施的卻是損害德國國家和國民利益的事。