中央氣象局發布卡努颱風陸警，2日深夜最新資料顯示，卡努颱風向西北西轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局表示，颱風外圍對流雲系已經影響到台灣北部，今晚到明晨中部以北都有雨，周四晚間到周五早上，是降雨最明顯的時刻。至於卡努未來路徑仍有不確定性，今明兩天緩慢抵達台灣東北方，滯留打轉後，在周五將受高壓導引將往東北方向移動。

2日23時卡努颱風中心位置在台北的東北東方約400公里之海面上，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北東進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑100公里。

陸上強風特報指出，今(2日)晚至明(3)日基隆北海岸、東北角(含宜蘭頭城鎮)、蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新北、桃園、恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大台北地區、新竹、宜蘭、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布7縣市大雨特報，今(2日)晚至明(3)日基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。